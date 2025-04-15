Залужный в ходе выступления на открытии Украинской Школы Управления заявил, что наша страна ни в коем случае не должна допустить, чтобы пролитые жизни защитников и защитниц стали напрасными. Поэтому наша страна должна продолжить воевать до получения полной свободы и уменьшения зависимости от других государств, пишет «НБН».

Дипломат напомнил, что в 2022 году перед украинцами встал выбор – бороться или исчезнуть. Граждане выбрали сопротивление и смогли остановить самого мощного врага в мире.

Экс-главнокомандующий ВСУ отметил, что наша страна должна продолжать борьбу до победы, потому что она не получила главного – свободу, за которую уже заплатила очень большую цену.

Посол считает, что сегодня украинцам снова нужно выбирать, на этот раз между честью и стыдом: остаться в звене героев либо допустить, что пролитые жизни героев будут напрасными.

Напомним, в интервью иностранному СМИ глава государства Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор не может остановить войну против Украины из-за больших денег.