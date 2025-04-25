Немецкий политолог прокомментировал обращение президента США к главе Кремля после массированной атаки ракетами и дронами на Украину 24 апреля. Трамп призвал Путина остановиться и заключить мирное соглашение, информирует издание «НБН» со ссылкой на Bild.

Эксперт считает, что если российский диктатор решит продолжать свою агрессию, ему ничего за это не будет, ведь пока что можно только мечтать об ужесточении санкций США против РФ, увеличении поставок оружия Украине и политическом давлении на союзников Кремля.

Йегер убежден, что Путин продолжит водить за нос американского президента, добиваясь прекращения помощи Украине от США. Именно поэтому диктатор смог заставить Вашингтон выдвинуть Киеву условия, которые равносильны капитуляции.

Политолог также считает, что угрозы главы Белого дома ввести высокие налоги, пошлины и санкции против России, если Путин не заключит мирное соглашение, не актуальны. Эксперт добавил, что лидер американцев не понимает, что кремлевский диктатор играет с ним.

Как сообщалось, журналисты узнали содержание плана Трампа, который Штаты предложили Украине в Париже.