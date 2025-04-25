Британское издание The Telegraph сообщило, что Украина на встрече с европейскими партнерами в Лондоне выработала собственную версию плана урегулирования войны.

Соответствующий документ с 5 пунктами уже передали руководству США. Условия Киева свидетельствуют о том, что серьезные разногласия с планом Вашингтона по-прежнему сохраняется, пишет «НБН».

Журналисты рассказали, что в основе предложений украинских властей лежит настойчивое требование не признавать аннексированный Крым частью страны-агрессора, поскольку такой сценарий в будущем позволит оккупантам напасть на Болгарию, Турцию и Румынию. Также Киев хочет устранить признание контроля РФ над другими захваченными территориями.

Документ подчеркивает важность четких гарантий безопасности для Украины и пытается отобрать у главы Белого дома контроль над мирными переговорами. Кроме того, план Киева не позволяет Москве использовать соглашение для ограничения украинского ВПК и численности ВСУ.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался о переговорах в Лондоне, которые проигнорировал глава Госдепа США Марко Рубио.