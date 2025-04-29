Руководитель ЦПД считает, что российский лидер объявил о перемирии на период с 8 по 11 мая, поскольку не верит в противовоздушную оборону своей страны, информирует издание «НБН».

По его словам, кремлевский диктатор боится за парад на Красной площади и опасается, что многие приглашенные на праздничное мероприятие не приедут. В то же время Путин не прекращает ведение боевых действий, так как заинтересован в продолжении войны.

Ранее Коваленко отмечал, что Москва не соглашается на полное и всеобъемлющее прекращение огня, поскольку России важно достичь своих военных и информационных целей, представив себя «миротворцем». Однако, когда в Кремле говорят о готовности начать переговоры, почему-то оккупанты «забывают» остановить атаки.

Как сообщалось, спикер Путина Дмитрий песков назвал перемирие в честь 9 мая «жестом доброй воли» лидера россиян. Также чиновник обвинил Киев в манипуляции, поскольку украинское руководство якобы не дало прямого ответа на предложение Москвы.