Руководитель украинского внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети Х написал, что Киев готов к мирным переговорам в любом формате, однако при условии, что Москва также готова к реальному достижению мира, а не только к «мирному популизму» или трехдневному перемирию ради празднования 9 мая на Красной площади.

Министр сообщил, что власти РФ могут продемонстрировать реальную готовность к мирным переговорам, согласившись на как минимум 30-дневный режим тишины. Кроме того, если Кремль готов к перемирию на 60 или 90 дней, то готов и Киев, информирует «НБН».

Дипломат добавил, что российскому руководству нужно перестать говорить о готовности к миру и начать действовать, дав согласие на реальное длительное перемирие. Глава МИД отметил, что мирные переговоры могут начаться только после прекращения огня.

Ранее в ОПУ объяснили, зачем кремлевский диктатор требует снять санкции с гражданских авиакомпаний РФ.