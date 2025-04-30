Глава Офиса Зеленского в колонке для британского издания The Guardian пишет, что Кремль предлагает кратковременные перемирия вместо длительного прекращения огня или устойчивого мира, параллельно пытаясь добиться отмены антироссийских санкций, в частности тех, которые касаются гражданских авиакомпаний.

Ермак отметил, что, на первый взгляд, требования РФ кажутся гуманитарными и экономическими, которые легко выполнить, однако за такими условиями Москвы скрывается военное и политическое преимущества, которые может получить Путин, информирует «НБН».

Чиновник напомнил, что оккупанты активно используют гражданские аэропорты и авиакомпании для обхода ограничений. Эти объекты двойного назначения помогают транспортировать критически важные компоненты для отраслей, в частности военных, которые находятся под санкциями.

Руководитель ОПУ подчеркнул, что именно поэтому, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины, небо должно оставаться закрытым для авиакомпаний государства-террориста.

Напомним, глава ЦПД объяснил, почему Путин хочет перемирия на время празднования 9 мая.