Британское издание The Economist, ссылаясь на украинские источники, пишет, что Зеленский в Ватикане использовал свои 15 минут, чтобы объяснить Трампу простые вещи: Украина готова к безусловному прекращению огня, а РФ – нет.

По данным американского сайта Axios, украинский лидер повторил президенту США, что он не признает Крым частью Российской Федерации, информирует «НБН».

В свою очередь глава Белого дома, как рассказал один источник, ясно дал понять, что не просит Киев об этом, ведь американский план заключается в признании полуострова российским Вашингтоном. Кроме того, Трамп настаивал на том, чтобы лидер украинцев как можно скорее подписал со Штатами соглашение о полезных ископаемых.

Собеседник журналистов сообщил, что президент Украины выразил готовность пойти на уступки ради завершения войны, однако при условии получения его страной надежных гарантий безопасности.

Как пишет СМИ, Путин не впечатлил президента США объявлением трехдневного перемирия на честь 9 мая, кроме того, российская массированная атака на Киев 24 апреля разозлила Трампа. Ранее американский лидер был разочарован Зеленским, однако сейчас он испытывает это по отношению к кремлевскому диктатору.

Напомним, представитель АП РФ Дмитрий Песков попытался оправдать вторжение РФ в Украину, заговорив о «нацистах» в соседней стране.