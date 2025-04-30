Спикер Путина 30 апреля пожаловался на то, что Запад закрывал глаза на то, что в Украине «ходят нацисты с зажженными факелами», которые пытались оказывать давление на действующую власть.

Однако, по его словам, Россия «не могла не отреагировать» на это, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское издание «Коммерсант».

Пресс-секретарь диктатора отметил, что Путин «сделал то, что должен был сделать». Представитель Москвы убежден, что все решения главы Кремля по так называемой «специальной военной операции» правильны. Кроме того, чиновник не сомневается, что страна-агрессор одержит победу в войне против Украины.

Отметим, что представители российского руководства неоднократно говорили о том, что Украиной якобы управляет «неонацистский режим», заявляя, что цель «СВО» – «денацификация» соседнего государства.

Как сообщалось, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил «ударами возмездия» с использованием ядерного оружия Швеции и Финляндии, которые недавно стали членами НАТО.