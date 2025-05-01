Американское издание Politico пишет, что после короткой встречи с Зеленским в Ватикане глава Белого дома в своей соцсети Truth Social написал, что Путин, возможно, не хочет прекращать боевые действия и просто тянет время, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что глава правительства Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон несколько месяцев пытались убедить президента США ослабить давление на Зеленского и сосредоточиться на кремлевском диктаторе, который не уважает и обманывает его.

Собеседник издания утверждает, что лидер украинцев во время разговора в соборе Святого Петра смог повлиять на мышление главы Белого дома. Общение в Ватикане, а также скоординированные действия союзников Киева начинают приносить свои плоды.

Однако пока неизвестно, удастся ли им удержать Вашингтон на более жесткой линии в отношении РФ. Некоторые аналитики считают, что встреча Зеленского и Трампа в Ватикане произвела «однодневный эффект», ведь президент США должен делать реальные политические шаги, а не только ограничиваться сообщениями в соцсетях.

Как сообщалось, СМИ раскрыли подробности разговора украинского лидера и главы Белого дома в соборе Святого Петра 26 апреля.