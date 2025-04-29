В аналитическом материале ISW отмечается, что лидер россиян не рассматривает трехдневное прекращение огня на честь 9 мая как серьезный шаг на пути к длительному и устойчивому миру в Украине, информирует издание «НБН».

Американские эксперты отмечают, что после «перемирия» на Пасху и «прекращения» ударов РФ по объектам энергетики стало понятно, что детали будущего соглашения о прекращении огня или мирного договора должны предусматривать надежные механизмы мониторинга.

Вероятно, оккупанты воспользуются нечеткими и расплывчатыми условиями трехдневного перемирия в честь дня Победы, чтобы необоснованно обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.

Глава Кремля намерен использовать такое «прекращение огня», чтобы достичь преимущества на поле боя и в информационном пространстве. В Институте изучения войны объяснили, что российский лидер специально объявляет о перемирии во время больших праздников, чтобы вынудить Киев согласиться на режим тишины или рискнуть выглядеть неуступчивым перед западными союзниками, в частности США.

Напомним, в Кремле сообщили, сколько продлится перемирие на честь 9 мая.