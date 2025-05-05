Мельник в интервью изданию «РБК-Украина» заявил, что сейчас наступил момент, когда ФРГ может стать настоящим лидером Европы и главным партнером Киева, а новоизбранный глава немецкого правительства Фридрих Мерц – одним из самых успешных канцлеров в истории, информирует «НБН».

По его мнению, у Мерца есть такие амбиции. В начале полномасштабного вторжения он помогал украинскому руководству давить на Олафа Шольца для разблокирования поставок тяжелого вооружения, и сейчас новый глава правительства способен существенно увеличить объемы военной помощи Киеву.

При этом дипломат признался, что у него нет стопроцентной уверенности в том, что новоизбранный канцлер выберет именно этот путь, поскольку будущее правительство Германии будет коалиционным – партнером Мерца станет политическая сила СДПГ Олафа Шольца. Вероятно, большинство представителей этой партии останутся на своих должностях и сохранят влияние.

Сейчас коалиционное правительство будет решать, отправлять ли Украине ракеты Taurus, что поддерживает Мерц и саботируют социал-демократы. Посол допускает, что новоизбранный канцлер может отказать Киеву в предоставлении этого оружия, прикрываясь позицией СДПГ и позицией общества, две трети которого не поддерживают передачу ракет.

Ранее экс-посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген Гаймзет ответил, стоит ли ожидать поставок Taurus от нового главы правительства Германии.