Агентство Bloomberg пишет, что европейские страны не производят в достаточном объеме тротил, порох и другие взрывчатые вещества, необходимые для изготовления снарядов, чтобы удовлетворить свой спрос, информирует издание «НБН».

Журналисты объяснили, что запасы ракетного топлива, тротила, пороха и других взрывчатых веществ в Европе истощились после того, как союзники Украины в регионе передали свои запасы снарядов для ВСУ. Теперь они пытаются увеличить выпуск артиллерийских боеприпасов, ракет и патронов.

В материале отмечается, что потребность европейских государств в снарядах будет только расти, учитывая приостановку поставок военной помощи из США в Украину и неопределенность в вопросе участия Америки в обеспечении безопасности в Европе.

В частности, чтобы компенсировать ослабление поддержки Штатов, как пишет СМИ, Евросоюз предложил 150 миллиардов евро в виде кредитов для увеличения расходов на оборону.

Как сообщалось, в Минобороны Германии отреагировали на требование главы Кремля полностью прекратить военную поддержку Украины.