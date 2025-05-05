Словацкий премьер назвал «угрозой» заявление Зеленского о невозможности гарантировать безопасность иностранных лидеров во время парада на Красной площади в Москве 9 мая. Посольство Украины в Словакии ответило на высказывания Фицо.

В дипломатическом ведомстве назвали слова главы словацкого правительства антиукраинскими, пишет издание «НБН».

Политику объяснили, что украинский президент не запугивал иностранных лидеров, которые собирались принять участие в параде, а имел в виду, что во время мероприятия россияне могут устроить провокации и обвинить в этом Киев. Представителю Братиславы посоветовали «внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления» Зеленского.

Также в посольстве ответили на призывы Фицо принять предложение Путина о трехдневном прекращении огня, заявив, что такой кратковременный режим тишины не является серьезным путем к миру.

Ранее «парадное перемирие» кремлевского диктатора раскритиковал глава МИД Украины Андрей Сибига.