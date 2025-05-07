Спикер Путина в ходе брифинга заявил представителям СМИ, что предложение кремлевского диктатора о перемирии с 8 по 10 мая в честь празднования 80-летия победы во Второй мировой войне остается в силе.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Также пресс-секретарь российского лидера рассказал, что в Москве в дни празднования будет ограничен мобильный интернет. Чиновник объяснил введение таких мер «опасным соседством». Также чиновник заявил, что российские военные делают все, чтобы на этот период обстановка была мирной и спокойной.

Напомним, накануне украинский лидер Владимир Зеленский предупредил о том, что россияне на 9 мая могут устроить провокации, и наша страна не может гарантировать безопасность иностранных лидеров во время их визита в Москву.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал предложение Путина о трехдневном перемирии.