Представитель Офиса Зеленского прокомментировал слова американского лидера о том, что РФ хочет захватить Украину полностью. Чиновник объяснил, что Трамп такими заявлениями работает на внутренний политический рынок США, они не рассчитаны на украинцев.

Об этом информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По его словам, глава Белого дома подобными высказываниями пытается объяснить американским гражданам, почему у Вашингтона нет быстрых результатов в процессе мирного урегулирования войны в Европе, которая повлияет на будущие «правила поведения».

Подоляк отметил, что на данный момент президент США говорит своим избирателям, что РФ – большое милитаристское государство с множеством ресурсов, поэтому с россиянами трудно справиться. Советник главы ОПУ добавил, что такая риторика главы Америки направлена на сохранение поддержки электората.

Как сообщалось, бывший американский президент Джо Байден раскритиковал Трампа за попытки «умиротворить» кремлевского диктатора.