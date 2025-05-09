Представитель ОПУ в интервью британскому изданию The Times заявил, что РФ «не может, не хочет и не будет» заканчивать боевые действия, если ее не вынудят остановиться удары по военной инфраструктуре и санкции, информирует «НБН».

По его словам, с Москвой невозможно вести рациональные мирные переговоры. Поэтому надежды на то, что с кремлевским диктатором можно будет договориться – это «одна большая иллюзия».

Чиновник объяснил, что глава Кремля сейчас уже не может добровольно прекратить боевые действия, ведь ВПК РФ – единственный развитый сектор экономики страны-агрессора, который дает работу многим россиянам. В случае остановки вторжения, перенаправлять все это будет некуда, и Путин может столкнуться с «восстанием».

Подоляк объяснил, что Москву можно заставить закончить войну, резко увеличив ее расходы на боевые действия. Мягкая дипломатия только даст диктатору уверенность в том, что Украина готова уступить и Путин будет повышать ставки.

Ранее советник главы Офиса Зеленского объяснил, почему президент США признал желание РФ оккупировать Украину полностью.