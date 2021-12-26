Как информирует «НБН» со ссылкой на timesofoman, трагический случай произошел на территории Омана. Перед игрой национального первенства неожиданно скончался член команды «Маската». Речь идет о Мухаладе аль-Рукади.

Источник отмечает, что непосредственно перед игрой шестого тура чемпионата Омана против «Аль-Сувэйка» на газон неожиданно упал 29-летний игрок «Маската».

Спортсмена немедленно доставили в медицинское учреждение. У него был диагностирован сердечный приступ. Однако, к сожалению, медикам не удалось спасти жизнь футболисту.

Сам матч на фоне трагического случая был перенесен. Перед другими же матчами чемпионата состоялась минута молчания в память об умершем Мухаладе.

В Интернете были также опубликованы кадры, на которых изображена реакция коллег по футбольному клубу умершего футболиста. Ни судьи, ни тренеры, ни сами игроки не могли воздержаться от слез.

🔴عاجل:

وفاة لاعب نادي مسقط #مخلد_الرقادي_في_ذمة_الله بعد نقله إلى المستشفى إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق ضمن الجولة السادسة من دوري عمانتل لكرة القدم. #عمان#سلطنة_عمان pic.twitter.com/4pTErB4E3o — عبدالله عُمر الزعـابي (@abdullahomar89) December 22, 2021

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оборотов набирает скандал из-за отправки олимпийских медалей Василием Ломаченко в Россию.