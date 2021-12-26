Как информирует «НБН» со ссылкой на timesofoman, трагический случай произошел на территории Омана. Перед игрой национального первенства неожиданно скончался член команды «Маската». Речь идет о Мухаладе аль-Рукади.
Источник отмечает, что непосредственно перед игрой шестого тура чемпионата Омана против «Аль-Сувэйка» на газон неожиданно упал 29-летний игрок «Маската».
Спортсмена немедленно доставили в медицинское учреждение. У него был диагностирован сердечный приступ. Однако, к сожалению, медикам не удалось спасти жизнь футболисту.
Сам матч на фоне трагического случая был перенесен. Перед другими же матчами чемпионата состоялась минута молчания в память об умершем Мухаладе.
В Интернете были также опубликованы кадры, на которых изображена реакция коллег по футбольному клубу умершего футболиста. Ни судьи, ни тренеры, ни сами игроки не могли воздержаться от слез.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что оборотов набирает скандал из-за отправки олимпийских медалей Василием Ломаченко в Россию.
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