Как информирует «НБН», согласно информации Дюбефа, боксеры проведут бой уже в первой половине 2022-го года. Отмечается, что наш соотечественник имеет намерение завоевать звание абсолютного чемпиона мира во время своего следующего сражения на ринге.

Издание fightnews.info со ссылкой на Sky Sports процитировало Тодда Дюбефа:

«Украинец Василий Ломаченко нам и собственной команде дал четко понять, что он намерен драться с Камбососом. Мы все вместе в дружественной атмосфере пытаемся договориться провести этот бой в первой половине 2022-го года».

Также президент промоутерской компании добавил:

«Ломаченко не смотрит на прошлые неудачи как на снижение собственной цены. Василий в этом видит новые шаги вперед. Он вернулся с двумя прекрасными победами. Ни одному сопернику Василий еще никогда не сказал «нет». Он стремится возвратить собственные титулы».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что украинское общество негативно отнеслось к тому, что Василий Ломаченко отправил свои золотые медали в Россию для переплавки их в ювелирное изделие. Также мы сообщали, что отец Василия Анатолий Ломаченко претендует на звание лучшего коуча в 2021 году.