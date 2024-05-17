О том, какой прогноз касательно исхода вышеописанного боя прозвучал от именитого боксера Эвандера Холифилда, пишет «НБН», ссылаясь на материал британского издания Daily Mail.

По мнению легендарного спортсмена, украинец вполне в состоянии одолеть британца, но при одном условии — Усику необходимо вести бой на сокращенной дистанции, поскольку если Фьюри удержит нашего чемпиона подальше от себя, то сможет попасть по нему джэбом (длинный прямой удар рукой), то есть победить нокаутом.

Таким образом, Усику следует попытаться сблизиться, а Тайсону — лучше бы удерживать украинца на расстоянии подольше, пока наш спортсмен не выдохнется.

Холифилд резюмировал:

Но если у Усика получится сблизиться, то поединок может сложиться в его пользу. Если боец с длинными руками [Фьюри] удачно удержится на дистанции, то он победит. Но если Усик сможет сблизиться, то он выиграет, потому что выбрасывает больше ударов, и у него более быстрые руки.

Ранее мы писали о том, что Фьюри проговаривался, какой ситуации больше всего опасается во время боя с Усиком.