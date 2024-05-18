О том, что сегодня, 18 мая, в преддверии долгожданного поединка, глава «Украинской Ассоциации Футбола» (УАФ) решил прилететь в столицу Саудовской Аравии, ради оказания моральной поддержки Александру Усику, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Instagram-аккаунт Андрея Шевченко.

Следует напомнить, что Усик со своей командой несколькими днями ранее отправился для подготовки к проведению боя. И уже в эту субботу, к украинцам присоединился их именитый соотечественник — Андрей Шевченко, выложивший совместный фотоснимок с Александром и метко отметившим, что вся страна станет болеть за своего чемпиона.

Глава УАФ резюмировал:

Сегодня поддерживаем в [Эр-]Рияде нашего Чемпиона. Вся Украина с тобой!

Фото — instagram.com/andriyshevchenko

Ранее мы писали о том, как Холифилд высказывался о шансах Усика в поединке с Фьюри и раскрывал сильные стороны каждого бойца.