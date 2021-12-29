Как информирует «НБН» со ссылкой на iFL TV, если все же бой между Ломаченко и Камбососом состоится, это позволит нашему соотечественнику вернуть те титулы, которые он утратил. Лома без каких-либо проблем готов провести чемпионский бой на Родине австралийского боксера.

Согласно словам Боба Арума, данный бой однозначно принесет большие доходы.

Говоря о вероятном бое между Ломаченко и Камбососом, руководитель Top Rank Боб Арум заявил, что в случае, если бой будет проведен на территории именно Австралии, то это принесет огромную сумму денег.

«Как известно, в настоящее время на территории Австралии нет локдауна, а значит, это позволило бы провести бой огромных масштабов. Однако, если из-за пандемии все же не удастся приехать в эту страну, то идея боя окажется обреченной на провал», — заявил Арум.

В это же время руководитель промоутерской организации подчеркнул, что украинский чемпион по боксу стремится вернуть те пояса, которые утратил в поединке против Теофимо Лопеса.

Напоследок Арум подчеркнул:

«Ломаченко имеет желание провести бой с Камбососом, и он с огромным удовольствием проведет это состязание на австралийской земле. Единственным вопросом пока остается то, что будет с COVID-19 и ограничениями из-за пандемии. А там посмотрим».

Напомним, ранее мы уже писали об анонсе боя между Ломаченко и Камбососом.