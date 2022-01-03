Как информирует «НБН» со ссылкой на видео, опубликованное пользователем Godchenko в социальной сети «Твиттер», после того, как рефери остановил бой, присудив украинцу победу.

Однако, несогласный с решением судьи экс-украинец, бывший спарринг-партнер Кличко, который в настоящее время выступает за Грузию Яго Киладзе, пришел в ярость и нанес намеренный удар в челюсть рефери прямо на ринге.

Как известно, бой между боксерами проходил в штате Флорида (США). Он завершился победой нашего соотечественника Виктора Выхриста. Хотя, не обошлось и без скандала.

Украинец Выхрист (29 лет) победил нокаутом уже во втором раунде. Судья досрочно остановил бой. Но несогласный с таким решением Киладзе нанес рефери удар в челюсть. По всей вероятности, за такое поведение грузина будет ожидать весьма длительная дисквалификация.

Примечательно, что всего за два раунда зрителям удалось увидеть целых пять нокдаунов. Грузин оказался на канвасе три раза, а украинец – дважды.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Боб Арум сделал заявление о бое Ломаченко с Камбососом.