Об этом пишет «НБН» ссылаясь на официальный сайт украинского «Динамо».



По признаю футболиста, о том, что им интересуется заграничная команда он узнал 12 декабря, когда состоялась игра с луганской «Зорей»:



«Мне сразу сказали что нужно на следующий день прибыть в клубный офис, потому что, должно быть предложение. Если честно, я сразу даже не знал, какой именно клуб интересуется… Но когда спросили о наличии английской визы понял, что речь идет о команде из АПЛ».



Уже на встрече в офисе «Динамо», припоминает Миколенко, его ждал разговор с Игорем Суркисом. Владелец украинского куба отметил, что Миколенко для него как сын и посоветовал самому решить — переходить в «Эвертон» или оставаться в «Динамо»:



«Он мне сказал, что если я хочу перейти в английскую команду, то они продолжат вести переговоры».



В ответ юный игрок заявил, что ему трудно определиться с ответом, но есть большое желание попробовать себя в английской премьер-лиге:



«Желание, наверное — это самое важное в игре и в жизни. Когда Игорь Михайлович сказал, что я для него как сын — я задумался. Плакал уже потом, когда закончился разговор президентов клубов, и все детали согласовали. Ходило немало слухов, но я никак не мог поверить, что всё это обо мне».



Футболист добавил, что его близкие говорили ему, что вся эта ситуация напоминает кино:



«Вот когда всё уже было решено, я сел в машину и разрыдался. Мне домой ехать минут 40, а я полчаса плакал в автомобиле. Позвонил родителям своей девушки, поплакал ещё с ними… А потом снова сам плакал. Мне сложно объяснить свои ощущения… Было и радостно, и страшно одновременно».

Стоит добавить, что английский «Эвертон» уже предствил Виталия Миколенко своим болельщикам.