Как информирует «НБН» со ссылкой на ESNEWS, Джошуа активно тренируется в преддверии реванша с Усиком, который должен состояться уже в первой половине 2022-го года. Примечательно, что Флойд Мейвезер был замечен в тренировочном лагере британца.

После того, как британец проиграл украинцу, он подчеркнул, что будет менять тренерский состав. И, будучи в Дубае, Джошуа получил консультации от легенды мира бокса Флойда Мейвезера.

Известно также, что Мейвезер посетил тренировочный лагерь британца. А Джошуа даже провел одну из тренировок под тщательным присмотром Флойда.

Что также интересно, что интрига сохраняется не только вокруг реванша между Усиком и Джошуа. В Сети сейчас бурно обсуждают вероятность проведения поединка между еще одним британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.