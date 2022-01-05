Об этом пишет «НБН» ссылаясь на интервью бывшего футболиста «Карпат» Романа Толочко «Футбол 24«.



В таком далеком 1997 году «Динамо» под руководством Лобановского легко обыгрывало каталонскую «Барселону» в рамках Лиги Чемпионов… Но вот обыграть в чемпионате Украины львовскую команду им не удалось.



В сезоне 97/98 «Динамо» дважды проиграло «Карпатам». Правда, данная победа запомнилась бывшему игроку «Карпат» не самым приятным инцидентом с Андреем Шевченко:



«Игра была просто бомбезная! Дважды за сезон мы выиграли у «Динамо». Но я запомнил это не только благодаря победам, но и из-за одного эпизода с Шевченко», — отметил Толочко.



Он уточнил, что когда команды уже уходили с поля и проходили мимо раздевалки киевлян, он услышал не самую приятную фразу от Андрея Шевченко:



«Проходим мимо раздевалки, дверь была открыта. Вижу, стоит Шевченко и говорит: «… этим бандеровцам проиграли»».



Как отметил Роман Толочко, в этот момент у него изменилось мнение о Шевченко как о человеке:



«Резко к Шевченко изменилось отношение. И совсем другие чувства и я испытываю к Белькевичу, к Хацкевичу, к Косовскому… Вот они — замечательные ребята».

До этого мы сообщали о том, что Андрея Шевченко хотят выдеть тренером сборной Польши.