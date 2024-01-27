О том, с какой целью новоназначенный президент УАФ Андрей Шевченко намерен пригласить спортивных функционеров из Европы в Украину, при этом, в составе потенциальных визитеров оказался и словенец Александр Чеферин (возглавляет УЕФА), по неизвестной причине опасающийся выхода украинской национальной сборной на «Чемпионат Европы-2024», пишет «НБН», ссылаясь на материал Sky Sports.

По словам Шевченко, данные приглашения касаются лиц, принимающих решения в УЕФА, в первую очередь, — это президент Чеферин, а также служащие исполнительных и прочих комитетов, одобряющие возвращение РФ в футбол. Именно указанные особы должны лично приехать и посмотреть, что делает Россия с Украиной, так сказать, «раскрыть глаза» на текущую, постоянно ухудшающуюся ситуацию в стране.

Шевченко акцентировал, что не видит никаких причин, позволяющих возвращать игроков государства-террориста в футбол:

Я против того, чтобы российских спортсменов возвращали в спорт. В Украине уничтожили около 350 стадионов, несколько дней назад была массированная атака на Киев.

Ранее мы писали о том, что Шевченко указывал страну, ставшую для него примером в работе на посту главы УАФ.