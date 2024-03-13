О том, что 16-летний «защитник ворот» ФК «Динамо» Даниил Моисеев вскоре, вероятно, переберется либо в берлинскую «Герту», либо в менхенгладбахскую «Боруссию», пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал LEGIONERS.UA.

Как стало известно, действия украинского игрока внимательно отслеживают не только вышеуказанные топ-клубы, — Моисеев постоянно находится «в фокусе» тренеров прочих идентичных европейских команд, однако наиболее высокую степень активности выявляют именно представители из ФРГ.

Стоит отметить, что «динамовец» привлек внимание «хедхантеров» различных клубов, когда «бело-синие» («Динамо») участвовали в матчах и тренировках на территории Германии, после полномасштабного вторжения РФ, в рамках так называемого «благотворительного турне» для поддержки своей страны.

Ранее мы писали о том, что Ребров намекал, кого готов поставить на ворота нацсборной в матче с Боснией и Герцеговиной.