Игрок молодежной сборной Российской Федерации и форвард ФК «Рубин» Иван Игнатьев угодил в громкий скандал во время отпуска.

Спортсмен решил отметить свой день рождения с размахом в одном из ночных клубов Красноярска. Однако праздник с друзьями для футболиста закончился совсем не весело, пишет «НБН».

О происшествии стало известно из Telegram-канала «Инсайды от Карпа» журналиста Ивана Карпова. Он показал кадры с дня рождения Игнатьева. На видео видно, что изрядно пьяного футболиста несколько охранников выпроваживают из клуба.

«Для кого-то новогодние праздники проходят так», — прокомментировал происходящее журналист.

Карпов отметил, что спортсмену указали на дверь якобы после того, как он «послал кого-то» из посетителей или сотрудников клуба. Журналист добавил, что возможно нападающему казанского «Рубина» все же позволили вернуться обратно в помещение.

О суровых реалиях российских спортсменов ранее рассказал в одном из интервью чешский хоккеист Патрик Элиаш. Спортсмен с ужасом вспоминает те месяцы, когда он приехал в РФ играть в составе местной команды, после чего потратил не один год на то, чтобы вылечиться от инфекции, которую он заработал в Магнитогорске.