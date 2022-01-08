Как информирует «НБН» со ссылкой на NEWSRu, экс-боксер из России Дроздов Григорий во время интервью заговорил о том, какой был бы результат, если бы ему пришлось встретиться в бою с Усиком.

Цитата из заявления российского спортсмена:

«На мой взгляд, мы очень похожи. Это касается как стиля, так и философии бокса, а также и манере. Бой с Усиком – это было бы очень интересно. Я бы смог победить его. В 2016-м у меня была весьма серьезная форма. Пожалуй, лучшая за все время».

Помимо того Дрозд рассказал, по какой причине британцу Джошуа не удалось одержать победу в противостоянии с Усиком.

«Ели боксировать с Усиком, это равносильно сразу же отдать все пояса. С ним не стоить боксировать. Это очень большая ошибка. Но Джошуа пытался в бокс играть с ним. Но с Александром нужно биться, с ним нужно устраивать войну».

К слову, не так давно в Сети появилась информация о вероятном бое между Фьюри и Усиком. В социальной сети Instagram Александр Усик ответил на вопрос, опубликованный страницей Xsport, где был поставлен вопрос о том, с кем будет драться Цыганский король в Саудовской Аравии? На это Усик написал: «Со мной!».