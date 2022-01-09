Скандальному форварду РФ «Фиорентины» Александру Кокорину достался «Золотой унитаз». В Италии такую награду присуждают худшим футболистам Серии А за прошедший год, на этот раз лауреатом номинации «Посмешище» стал россиянин.

Портал Calciobidoni проводил опрос о худшем игроке по мнению любителей футбола. Кокорина сочли откровенным провалом 53,21% опрошенных, информирует «НБН».

В описании номинации скандального футболиста РФ назвали «вечно подающим надежды» и «талантом, который так и не раскрылся до конца». В сообщении отметили, что все выступления российского игрока были только разочаровывающими.

По результатам голосования, Кокорину дышит в спину полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо, которого сочли худшим футболистом 22,02% опрошенных, и игрок «Салернитаны» Симеон Нванкво, который должен был получить «Золотой унитаз» по мнению 9,17% проголосовавших.

Отметим, что Кокорин провел за клуб «Фиорентина» девять матчей в чемпионате и Кубке Италии. Все выступления футболиста не отличились хорошими результатами.

Также СМИ нелестно пишут о его соотечественнике Иване Игнатьеве. Игрок молодежной сборной России оскандалился своим грубым поведением в клубе, куда футболист с друзьями отправился отмечать свой день рождения.