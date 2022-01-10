Как информирует «НБН» со ссылкой на ютуб-канал Бокс. Обзоры от Дмитрия, по словам Формана, в боях с Усиком у каждого боксера будут проблемы.

Бывший мировой чемпион по версии WBA удивлен не только боксом от Цыганского короля, но тем, как спортсмен из Великобритании ведет себя вне ринга.

Боксер из Израиля Форман утверждает, что поединка между Усиком и Фьюри ожидают все любители бокса. Спортсмен утверждает, что Усик одержит победу во время реванша с Джошуа. А после этого боя украинец станет проблемой и для Фьюри.

Цитата из заявления Юрия Формана:

«Мне очень интересно увидеть бой между Цыганским королем и украинцем. Полагаю, что у первого будут проблемы с Усиком. На мой вигляд, Усик пройдет Джошуа. После этого, я так думаю, это будет единственный поединок, которого так ждут все фанаты».

Что интересно, в России придерживаются немного другого мнения об Усике. В частности, бывший боксер Григорий Дроздов заявлял, что он смог бы победить украинца, если бы они вышли на ринг.