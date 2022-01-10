Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Футбол 24«.



После того, так «Дженоа» в рамках 21 тура «Серии А» проиграла «Специи» (0:1), на пресс-конференцию явился президент команды Шевченко Альберто Дзангрильо:



«Мне очень больно. Мне безумно жаль наших фанатов. Этот вечер не принес ничего хорошего в наше тяжелое положение. Видимо, этот сезон — самый трудный для «Дженоа» за последние два года. Я также очень разочарован, но я здесь для того, чтобы исправить ситуацию».



Дзангрильо не отрицает, что «Джеона» может даже вылететь в «Серию Б». Президент клуба отметил, что футбол есть футбол а взлёты и падения команд — это часть игры:



«Вчера мы должны были сыграть лучше, но ничего не изменилось. Когда два месяца назад я говорил, что надо действовать пошагово, я предполагал, что может случиться и такое. Как фанат клуба, я прекрасно понимаю, что происходит в головах и сердцах наших болельщиков».



Что касается будущего Андрея Шевченко, то Альберто Дзангрильо не подтвердил слухов о его увольнении:



«Что будет с тренером? Знаете, когда что-то не так в больнице, никто не убирает главного врача. Мы постоянно разговорим обо всём. Даже в самый трудный момент нужно уметь всё анализировать. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, нам придется быть активными во время трансферного окна».



Отметим, что Андрей Шевченко, возглавляя «Дженоа», ещё ни разу не ушел из поля победителем. Шесть из девяти матчей были проиграны и на сегодня «Дженоа» занимает 19 мсто в турнирной таблице имея в активе 12 очок.

К стати, ранее сообщалось, что Андреем Шевченко интересуется сборная Польши по футболу.