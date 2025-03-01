Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал «Українського футболу», бывший ключевой наставник/тренер нацсборной Украины и «Динамо-Киев» Йожеф Сабо объяснил, что могло испортить его взаимоотношения с Андреем Шевченко (сейчас — президент «Украинской ассоциации футбола»).

Исходя из слов Сабо, он довольно продолжительное время не общался лично с Шевченко, поскольку президент УАФ «витает в облаках», и является «недосягаемым».

По мнению экс-тренера, Шевченко, судя по всему, обиделся после неоднозначного интервью — тогда Сабо резко высказался об отношениях, тогда еще юного подопечного, со старшей женщиной, из-за которых будущий президент УАФ, — «мог потерять карьеру».

Сабо резюмировал:

Я его тогда вытащил. И вот такая благодарность…

Ранее наш информационный портал писал о том, что журналист раскрывал вероятную причину увольнения одного из топ-менеджеров «Карпат-Львов».