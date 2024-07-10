О том, что после продолжительных обсуждений, касающихся выступлений нацсборной на Чемпионате Европы-2024, как президент УАФ Андрей Шевченко, так и все члены исполкома выразили полноценную поддержку Сергею Реброву и возглавляемому им тренерскому штабу, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу УАФ.

В УАФ подчеркнули, что сформировали все предпосылки, позволяющие провести качественную подготовку национальной команды к Евро-2024. Однако, Сергей Ребров стал ключевым наставником сборной не сразу, а после старта отборочного этапа, что было принято во внимание, при тщательном оценивании работы тренерского штаба.

Глава УАФ резюмировал:

Сейчас задача национальной команды [и Реброва] — подготовиться к выступлениям в Лиге наций, которая начнется уже в сентябре, и квалификации к ЧМ-2026.

Ранее мы писали о том, что СМИ выясняли сумму, которую сборная Украины успела заработать на Евро-2024 до «вылета» с чемпионата.