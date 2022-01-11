Как информирует «НБН» со ссылкой на Gazzetta.it, боссы ФК «Дженоа» приняли решение по Андрею Шевченко.

Известно, что пока что наш соотечественник остается главным тренером итальянского клуба. Но поражение в следующем матче, который «Дженоа» проведет с итальянским «Миланом», может стать последним для Шевченко в этом клубе.

Как известно, сегодня, десятого января, была проведена встреча между владельцами команды, а также менеджментом. В ходе переговоров и было определено будущее Шевченко.

Таким образом, было решено, что бывший наставник украинской сборной однозначно будет готовить футболистов «Дженоа» к ближайшему матчу в кубке Италии. Команде будет противостоять бывший клуб Шевченко — «Милан».

Руководство клуба ранее также сделало заявление относительно дальнейшей судьбы Андрея Шевченко в клубе «Дженоа».