Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook Николая Несенюка.



По его словам, люди, которые хоть что-то понимают в футболе, сразу видели, что Андрей Шевченко — это не тренер. А как только экс-наставник сборной Украины возглавил итальянскую «Дженоа» — это стало очевидно всем:



«Как только Шевченко стал тренером «Дженоа» — они ни разу не выиграли и держатся на 19, предпоследнем месте «Серии А»».



Как отметил Несенюк, ничего критичного в этой ситуации нет и у Андрея Шевченко ещё есть время признать, что он не тренер и начать зарабатывать другим способом:



«Уверен, что Шевченко будут рады на различных футбольных собраниях. Он останется лицом украинского футбола, даже если будет разговаривать на чужом языке. Но нужно сделать одно — закончить тренерскую карьеру».



Несенюк добавил, что может ещё и найдется команда, которая захочет видеть, как возле лавы запасных «ходит Андрей Шевченко». Но и это продлится недолго, ведь в любом случае, команде нужен результат:



«И вряд ли в мире найдется ещё команда, которая буде преподносить поражения Шевченко как победы, как это было во время его работы в сборной Украины».



Николай Ненесюк подытожил, что Шевченко может повторить судьбу Олега Блохина, который уже семь лет ждет, когда его пригласят тренировать какой-то клуб:



«А теперь даже «Минай», который должен удержаться в УПЛ, не нуждается ни в Блохине, ни в Шевченко. Потому что «Минаю» нужен тренер, а не просто футбольное имя».

К стати, на днях мы писали, что руководство «Дженоа» пркомментировало возможность отставки Андрея Шевченко.