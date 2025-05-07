Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Украинского футбола», сейчас Царенко полностью сосредоточен на качестве игры в «Экстраклассе», и намерен эффективно выполнять задачи, которые руководство «Лехии-Гданьск» поставило команде.

Исходя из слов Царенко, лишь после завершения нынешнего чемпионата, будет актуален разговор относительно принятия решения руководством «Динамо-Киев», затрагивающего потенциальное будущее полузащитника.

В частности, футболист хочет сохранить стабильность игровой практики в составе команды, которая позволит прогрессировать и демонстрировать лучшие результаты, потому Царенко открыт к новым предложениям со стороны «Динамо-Киев» по истечению срока действия контракта.

Царенко резюмировал:

Если «Динамо» будет рассчитывать на меня, то я готов вернуться и конкурировать за место в составе.

Ранее мы писали о том, как Раньери комментировал слухи относительно возможной продажи Довбика.