Как информирует «НБН» со ссылкой foxsports.com.au, уже в мае месяце 2022-го года мир может увидеть следующий поединок с участием австралийского спортсмена. По словам самого боксера, бой будет проведен исключительно на территории его родной страны.

Цитата из заявления Камбососа:

«В мае текущео года я проведу бой. Это станет замечательным временем, а ему будет предшествовать раскрутка поединка. Вся моя карьера является трудным путем. Ни разу, как я помню, для меня не было легких вариантов. Я на протяжении всего времени усердно работал».

При этом боксер подчеркнул, что предстоящий бой будет наиболее масштабным за всю историю Австралии. Он может быть проведен на одном из стадионов. К примеру, в Мельбурне, или в Сиднее. В настоящее время команда боксера продолжает переговорный процесс по этому поводу.

«Мы ведем переговоры со всеми. Мне симпатизирует бой с Хейни, и мне весьма нравиться пояс, который у него есть. Также мне нравиться бой с Василем Ломаченко. Это именитый боец. Впрочем, как и Дэвис. Огромное имя имеет Райан Гарсия. Но изначально я хотел бы увидеть его возвращение на ринг», — подчеркнул спортсмен.

Также боксер добавил, что для него важно провести поединок в Австралии, а значит, его соперникам придется ехать в эту страну.

«В первую очередь мы пытаемся убедиться, что эти боксеры приедут в Австралию. Но я убежден в том, что это точно сделают Ломаченко и Хейни. Поэтому, это огромный плюс», — подытожил Камбосос.

Стоит отметить, что вероятный поединок между Камбососом и Ломаченко — это не единственное событие, которого так ждут в мире бокса. В последнее время все чаще начали говорить о вероятности проведения боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.