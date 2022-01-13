Об этом пишет «НБН» ссылаясь на la Gazzetto dello Sport.

В издании пишут, что Мино Райола был экстренно госпитализирован в одну из больниц Милана. Здесь же футбольный агент был и прооперирован.

При этом, с какой именно проблемой Райола попал в больницу остается неизвестным. На данный момент сообщается, что футбольный агент находится под присмотром медиков.

Стоит отметить, что Мино Райола считается одним из самых влиятельных футбольных агентов в мире. Среди его клиентов вратарь «ПСЖ» и итальянской сборной Джанлуиджи Доннарума, игрок «Боруссии» Эрлинг Холанд, звездный игрок «Милана» Златан Ибрагимович и другие мировые звезды игры миллионов.

Как известно, ранее мы писали, кто стал лучшим футболистом УПЛ 2021 года.