Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу «Кривбасса», центральный защитник криворожского клуба Александр Романчук высказался о причинах, приведших к ничье с «Шахтером» со счетом 1 к 1.

Исходя из слов Романчука, если внимательно ознакомиться с ходом игры, можно немного разочароваться — команда «Кривбасса» поначалу побеждала, неплохо задействовав защиту, и имела все шансы, чтобы с триумфом завершить эту игру, оставив «ворота сухими».

Впрочем, так как речь идет о непредсказуемом футболе, криворожцы несвоевременно расслабились, и потеряли концентрацию, буквально «на одну секунду», и потому пропустили мяч от «оранжево-черных».

Защитник добавил — лучше забыть данную игру, и пойти «дальше», поскольку следует «разобрать» тактику нового соперника, и все же попытаться победить в следующем туре:

В первую очередь, хотелось доказать себе и всем, что мы разобрались, проанализировали ошибки. Вышли на поле и делом показали, что мы — команда.

Ранее наш информационный портал писал о том, как нападающий «Руха» Карабин высказывался о готовности команды к игре против «Ингульца».