Прощание Шевченко с итальянским ФК завершилось громкой перепалкой с боссами «Дженоа», стороны не могли придти к компромиссу в вопросе линии развития команды.

Украинец хотел, чтобы был ускорен переход футболистов Алексея Миранчука из «Аталанты» и Надима Амири из «Байера», однако остался не услышанным боссами клуба, которые не хотели как можно скорее завершить переговоры с игроками, надеясь растянуть процесс и улучшить условия контрактов, информирует «НБН» со ссылкой на Il Secolo XIX.

Ссора между Шевченко и боссами ФК был громким, беседа происходила на повышенных тонах. Источники уверяют, что скандал никак не повлиял на уход украинца, поскольку решение о его увольнении было принято еще до скандала.

Об уходе Шевченко с должности главного тренера «Дженоа» стало известно сегодня, в клубе оперативно нашли ему замену в лице Абдулая Конко. Француз станет временным преемником украинского тренера. После расторжения контракта, «Дженоа» должна выплатить Шевченко и его тренерскому штабу солидную сумму в качестве компенсации.