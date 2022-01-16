Как информирует «НБН», команда «Эвертон» проиграла на выезде со счетом 2:1 «Норвичу». В этом матче дебютировал Виталий Миколенко, перешедший в Англию из киевского «Динамо».

Исходя из игры можно сделать вывод, что Виталий Миколенко, дебютировав в матче за «Эвертон», провел далеко не наилучший матч в своей жизни в качестве защитника. Лучше даже сказать, этот поединок для украинца оказался совсем неудачным.

Уже на шестнадцатой минуте матча украинец допустил сопернику осуществить прострел со своего фланга. Это закончилось тем, что одноклубник экс-украинца Кин срезал мяч в собственные ворота.

После этого момента прошло всего две минуты, как «Норвич» осуществил резкую контратаку. Виталий Миколенко, несмотря на то, что вернулся в защиту через все поле, не смог помешать нападающему соперников Айде выйти с голкипером «Эвертона» один на один, сделав счет 2:0 в пользу «канареек».

Гости смогли отыграть один мяч только на 60-й минуте матча. Миколенко навесил в штрафную «Норвича», а после отскока мяча Ришарлисон ударом через себя забил гол.

Как известно, еще недавно состоялось представление Виталия Миколенко болельщикам «Эвертона» на стадионе. Стоит отметить, что в Англии весьма тепло приняли украинца.