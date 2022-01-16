Как информирует «НБН» со ссылкой на Sport24, на должности наставника итальянского футбольного клуба Шевченко проработал порядка двух месяцев.

Комментируя слухи в средствах массовой информации относительно того, что после увольнения с «Дженоа» Андрей Шевченко может стать во главе польскую сборную, пресс-атташе команды из Польши Якуб Квятовский заявил, что это невозможно.

Цитата из заявления Квятовского:

«Главным тренером нашей национальной команды может стать Шевченко? Нет, это невозможно сейчас. Мы уже весьма близки к завершению переговоров с тренером из Польши. Уже на следующей неделе будет объявлено о его назначении».

Насколько известно, в числе главных претендентов на пост главного наставника сборной Польши – поляк Адам Навалка, а также швейцарец Марсель Коллер. Уже девятнадцатого января должно быть объявлено на официальном уровне имя нового тренера польской сборной по футболу.

Касательно Андрея Шевченко, то о его увольнении с итальянского футбольного клуба «Дженоа» стало известно официально только вчера, пятнадцатого января 2022 года.