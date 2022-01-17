Как информирует «НБН» со ссылкой на TuttoAtalanta, причиной тому является отсутствие вакцинации. Также Руслан Малиновский пропустит и следующий матч.

Согласно имеющейся информации, Руслану не выдали разрешение сыграть в матче против «Интера» по причине введения новых правил на фоне коронавируса. Обновленный коронавирусный протокол Серии А начал действовать от десятого января.

Так, известно, что согласно новым правилам футболисты в Италии обязательно должны получить сертификат о прохождении процедуры вакцинации, чтобы иметь возможность посещать стадион.

Что касается Руслана Малиновского, то он не вакцинирован, и в ближайшее время должен получить только первую дозу вакцины. Когда это произойдет, ему выдадут «зеленый сертификат» для игр в матчах с пятнадцатого дня после вакцинации.

Следовательно, наш соотечественник сможет выйти на поле в составе «Атланты» только на матч с «Лацио», который состоится двадцать второго января.

Не так давно футбольный мир ошеломила новость об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Дженоа». В частности, это прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский.