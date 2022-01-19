Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграм BurBuzz, по настоящее время футбольный клуб «Дженоа» и украинский тренер Андрей Шевченко продолжают быть объединены контрактом. ФК из Италии захотел обойти условия о выплате большой компенсации для нашего соотечественника, которая была прописана в договоренности.

Журналист Игорь Бурбас заявил, что руководство «грифонов» решило не платить компенсацию экс-главному тренеру из Украины и его помощникам за расторжении соглашения.

Примечательно, что это уже не первый случай такого поведения от «Дженоа».

Согласно имеющимся данным, украинец в полном размере будет получать свою заработную плату до того момента, пока не найдет себе новую работу. Исходя из этого, можно сделать вывод, что спешить Андрею Шевченко точно некуда.

Касательно еще одного нашего соотечественника, который выступает в Серии А, Руслана Малиновского, известно, что ему запрещено выступать в чемпионате Италии до тех пор, пока он не пройдет процедуру вакцинации от коронавируса.