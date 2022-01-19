Как информирует «НБН» со ссылкой на vZbirna, оказалось, что такая информация является просто слухами, и не имеет под собой никаких оснований.

Несмотря на все слухи в СМИ о том, что Александр Зинченко может перейти в испанский футбольный клуб «Бетис», никакого подтверждения эта информация не получила.

Как оказалось, один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко даже не имел никаких контактов с испанским клубом. Более того, уже в ближайшее время наш соотечественник должен подписать новый контракт с «Мансити».

Касательно испанского «Бетис» известно, что эта команда в текущем розыгрыше чемпионата Испании по футболу занимает третье место. Также стоит отметить, что в 2018-м этот футбольный клуб уже пытался подписать украинца, но Александр принял решение остаться в Великобритании.

Сегодня стало известно о еще одном резонансном событии в мире футбола, касающемся еще одного украинского спортсмена. Речь идет об Андрее Шевченко, который ранее возглавлял футбольный клуб «Дженоа» (Италия). Руководство «грифонов» может не заплатить тренерскому штабу 20 миллионов евро компенсации из-за прекращения действия контракта.