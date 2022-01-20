Как информирует «НБН» со ссылкой на Bild, ФК «Бавария» может лишиться одного из своих лучших игроков Роберта Левандовского, так как польский нападающий вовсе не спешит подписывать новое соглашение о продлении контракта с немцами.

Руководящий состав команды, по данным источников внутри клуба, не исключает вариант с продажей Левандовского летом 2022-го. И это действительно может произойти в том случае, если стороны не смогут согласовать продление контракта.

Как известно, контракт Роберта Левандовского и «Баварии» (Мюнхен) действует до лета 2023 года. И если не будет подписано новое соглашение, то уже с первого января 2023-го футболист сможет предварительно подписать соглашение с любым клубом, в который бесплатно перейдет летом вышеуказанного года.

По этой причине, чтобы бесплатно не терять форварда, если новый контракт не будет подписан, футбольный клуб может продать его летом 2022-го.

Единственный момент, что крупную сумму команде вряд ли удастся получить за продажу футболиста, так как Transfermarkt в настоящее время оценивает игрока в пятьдесят миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась еще одна резонансная информация о якобы переходе нашего соотечественника Александра Зинченко в испанский ФК «Бетис». Однако никакого официального подтверждения такие данные под собой не нашли.