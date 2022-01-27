Как информирует «НБН» со ссылкой на ютуб-канал «Бомбардир», по словам Суркиса, увольнение Шевченко для многих стало большой неожиданностью.

Комментируя это событие, Игорь Суркис подверг критике руководство УАФ за то, что Андрей Шевченко был уволен с должности коуча сборной. Президент столичного ФК подчеркнул что в отношении Шевченко было принято весьма неправильное решение.

Цитата из заявления Игоря Суркиса:

«С Андреем Шевченко, если сказать мягко, весьма нехорошо поступили. Хотел бы даже сказать «по-скотски», но скажу просто «неправильно».

В это же время он добавил, что не верит в ту версию, согласно которой с Андреем Шевченко просто не смогли выйти вовремя на связь.

Напоследок он добавил:

«Лично я, как человек, заключивший за десятки лет тысячи контрактов со спортсменами, тренерами, точно знаю точно, что если хотят оставить, то в любом случае оставят. И вы очень хорошо это все понимаете. Отправили кому-то какой-то месседж».

По мнению Игоря Суркиса так нельзя поступать с выдающимся футболистом и человеком.

Стоит отметить, что в последнее время вокруг возможности Шевченко возглавить национальную сборную Польши, в СМИ разыгралась большая интрига.