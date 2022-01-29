Как информирует «НБН» со ссылкой на «Команда №1», в текущем году наш соотечественник пропустил три игры.

Изначально Малиновский пропустил игру против «Венеции» в Кубке Италии. Причиной стала дисквалификация футболиста, которую он получил еще в предыдущем сезоне. Потом причиной пропуска матчей стала болезнь инфекцией коронавируса COVID-19.

Сам Руслан Малиновский прокомментировал свои пропуски в играх следующим образом:

«Из-за полученных ранее карточек я был вынужден пропустить матч в Кубке Италии с «Венецией». После этого я сдал положительный анализ на коронавирус. Из-за того, что я получил только две прививки, а бустерной дозы я не делал, мой карантин длился не семь, а целых десять дней. На территории Италии действуют именно такие правила. Вот и все».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Руслану Малиновскому запретили играть в Серии А.