Как информирует «НБН» со ссылкой на инстаграм Александра Усика, украинский боксер решил попробовать покататься на коне. Для этого он посетил конюшню.

В настоящее время Александр Усик еще не знает имя своего будущего соперника по рингу. Но одним из главных претендентов на бой-реванш является Энтони Джошуа, а также Тайсон Фьюри. Причем бой с Цыганским королем мог бы стать главным событием в мире бокса в 2022 году. Однако сейчас переговоры о таком поединке были поставлены на паузу.

Несмотря на это, во время посещения конюшни Усик не упустил возможности подколоть своего вероятного оппонента по рингу Тайсона Фьюри.

Записывая короткий видеоролик, проезжая мимо камеры, Усик сказал следующие слова:

«Эй, Фьюри, я тебя так же оседлаю».

Буквально вчера стало известно о том, что промоутер Джошуа Боб Арум назвал дату реванша между украинцем и британцем.